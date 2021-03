Organisatoren zetten streep door Spiegeltent, het zal in Boxtel tot begin mei stil zijn

BOXTEL - Geen Spiegeltent dit jaar in kasteelpark Stapelen. Corona zet derhalve ook een streep door Boxtels' paradepaardje. Maar Centrummanagement en Boxtel Vooruit staan wel in de startblokken om, zodra het virus het toestaat, te zorgen voor een 'bruisend centrum'.

Het centrum van Boxtel zal tot in ieder geval zo'n beetje begin mei stil zijn. ,,Zodra de terrassen open kunnen, zullen we direct kleinschalige evenementen organiseren. Muziek, speelmogelijkheden voor kinderen. Alles om het centrum weer voorzichtig te laten bruisen", zegt Wim Ketelaars van Boxtel Vooruit, dat samen met Centrummanagement en ook gemeente Boxtel achter Bruisend Centrum 2021 zit.

Kroonjuwelen

De drie partijen hebben besloten een streep te zetten door de Spiegeltent, die om de twee jaar in park Stapelen staat en inmiddels gerekend mag worden tot de kroonjuwelen van Boxtel. In de tent floreren cultureel Boxtel en het verenigingsleven met talloze evenementen en activiteiten. In juni zou-ie er weer staan. ,,Dat wordt volgend jaar. We hopen dat corona dan geen enkele rol meer speelt."

Autovrije Markt

Ondertussen is er volop overleg over wat wel mogelijk is en wanneer. Al zijn de organisatoren daarvoor afhankelijk van de maatregelen, benadrukt Ketelaars. ,,Zoals vorig jaar in de weekenden een autovrije Markt en meer ruimte voor de tafels en stoelen. Met muziek en wat andere kleine activiteiten. Zodra ook evenementen kunnen waarvoor een vergunning nodig is, zoals een modeshow, zetten we een volgende stap."

Dit jaar ligt de focus op de Markt en omgeving zoals in de opgeknapte Rechterstraat. ,,Vanaf volgend jaar willen we een breder programma. Betrekken we ook Stapelen erbij, met de Spiegeltent en de kunstexpo, en het Processiepark, met onder meer Bockesprongen. Zodat we een programma krijgen met in ieder weekend iets te doen."