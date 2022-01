Organiseren zat bij Van Berkel in het bloed

Van Berkels kwaliteiten kwamen ook tot zijn recht in de jaren die hij als beheerder van De Huif mee maakte. In een afgelopen jaar verschenen boek verhaalt Van Berkel uitgebreid en ingetogen over deze periode. Altijd ten dienste van de ander, dat in bevlogenheid.

Aanpakker

Onopgemerkt bleef Gerard daarom niet in zijn dorp. Velen vonden in hem een man, aangenaam in de omgang, én iemand die tot oplossingen kwam in heikeler situaties. ,,Hij bracht mensen bij elkaar. Daar had Gerard een antenne voor. Een aanpakker”, laat een derde Gestelaar weten.

Gerard was er altijd

Breed gedeelde waardering die Van Berkel verwierf bij zowel de voetbalvereniging, het gilde en het carnaval. Hij leidde jarenlang jeugdelftallen, organiseerde tal van clubactiviteiten. Liefst 51 jaar maakte hij deel uit van het gilde Sint Anthonius en Sint Barbara, waar zijn drie jaar geleden overleden broer Peter nog Deken Rentmeester was. ,,Gerard was er altijd, bij het organiseren van gildedagen bijvoorbeeld. Dat zat bij hem in het bloed”, vertelt een van zijn gildebroeders.

Officiersmess

In zijn werkzame leven diende Van Berkel als burger bij het Ministerie van Defensie. In een Vughtse kazerne was de officiersmess het domein van de horecaman. In zijn eigen dorp was hij mede-oprichter van Carnavalsclub De Fobussen, stond aan de basis van de in Gestel enorm populaire Torenproat. In die hem kenmerkende aansturende rol, op de achtergrond waar het kon.

Ons Moeder

Gerard van Berkel groeide op in de winkel het Zuivelhoekske, de plek waar hij met zijn broer Peter een café begon. ‘Ons Moeder’ als eerbetoon aan de moeder van drie broers en vier zussen.

Gerard van Berkel laat partner Francien na, twee kinderen, drie ‘cadeaukinderen’ en drie kleinkinderen.