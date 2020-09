Orlando heeft een wens: een groot kunstwerk in ‘zijn’ Schijndel

SCHIJNDEL - Roland de Jong is terug in Schijndel om zijn kunstwerken te exposeren. Maar nu als Roland de Jong Orlando. Wie?

Eerst maar meteen die naam: Roland de Jong Orlando. ,,Het was pure noodzaak", verklaart de kunstenaar die in 1951 in Schijndel is geboren als Roland de Jong. ,,Ik kwam van de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam af en het ging meteen hartstikke goed. Ik verkocht al heel snel mijn eerste beeldje aan het Stedelijk Museum in Alkmaar.”

,,Maar later keek in het vakblad BK Kunst-Informatie naar een lijst met kunstenaars die kunst hadden verkocht. Ik zocht natuurlijk naar mijn naam. Maar kwam erachter dat er heel veel kunstenaars zijn die De Jong heten. En ook nog enkele die Roland de Jong heten. Toen heb ik besloten mijn naam te veranderen. Mijn toenmalige echtgenote komt uit Italië en heet Orlando met haar achternaam. Die heb ik toen achter mijn naam gezet. En nu word ik vaak herkend door de naam Orlando. Ook in het buitenland.”

Expositie op twee locaties in Schijndel

Schijndel is al zo'n 40 jaar niet meer zijn woonplaats, hij woont nu in de buurt van Alkmaar. Maar deze weken is hij weer geregeld in zijn geboorteplaats te vinden, want hij exposeert hier zijn werken: ‘30 jaar Concrete Kunst'. En nog wel op twee locaties: de KEG EXPO in ‘t Spectrum en museum Jan Heesters. In de tuin van het Heestersmuseum zijn beelden van hem te bewonderen.

Volledig scherm Roland de Jong Orlando, liggend in een van zijn kunstwerken in de tuin van het Jan Heestershuis in Schijndel. © Privé-collectie En dat doen veel Schijndelaren, zo blijkt op deze zonnige woensdagmiddag. Enkele iets oudere mensen herkennen Roland de Jong nog. Vooral vanwege zijn vader; wijlen Anton de Jong, onder meer oud-wethouder en oud-voorzitter van woningcorporatie Huis & Erf. ,,Het is een en al nostalgie wat ik hier aantref", zegt de druk pratende beeldhouwer.

Belletje trekken bij Jan Heesters

Het is voor hem heel bijzonder om in het Heestershuis te exposeren. ,,Als jongetje zat ik op de Sint-Lambertusschool, hier schuin tegenover het Heestershuis. Jan Heesters woonde hier toen nog. Ik vond dat buitengewoon interessant, een kunstenaar! Ik keek hier wel eens door het raam om te kijken of ik een glimp kon opvangen van Jan Heesters. Hij was een imposante man met een witte baard. En belletje trekken deden we hier ook wel eens. Zijn zus kon zo lekker boos worden.”

Die ballorige tijd ligt ver achter hem. Roland de Jong Orlando (59) is nu een gevestigd kunstenaar. Zijn werken - vooral van cortenstaal - staan in meerdere plaatsen in het land, maar ook onder meer in Italië, Frankrijk, Roemenië, Polen en Mexico. En hij verkocht kunstwerken aan bekende Nederlanders, zoals actrice en zangeres Jasperina de Jong en oud-minister Onno Ruding.

Schathemeltjerijk?

Een kunstenaar met die status zal toch wel schathemeltje rijk zijn? ,,Nee hoor", antwoordt hij. ,,Ik mag echt niet klagen, want ik kan ervan rondkomen. Maar dit jaar heb ik bijvoorbeeld nog helemaal niets verdiend. Kunstenaars zijn de eerste die merken dat het crisis is. Nu ook met de coronacrisis. Mensen zijn bang en gaan op hun geld zitten. Door corona heb ik zeker 10 exposities misgelopen. En dus ook geld, want vaak verkoop ik werken die op exposities staan.”

‘Coronacrisis brak in volle hevigheid los’

Een van die exposities was in Schijndel. ,,Ik was hier op 15 maart de expositie aan het opbouwen omdat ik mijn 30-jarig jubileum als beeldhouwer wilde vieren. En toen brak de coronacrisis in volle hevigheid los, alle musea gingen dicht.”

Nu is hij alsnog met zijn werken in Schijndel. Maar een ding zit hem nog dwars: ,,De gemeente Schijndel heeft in 2005 enkele kleine werken van mij gekocht. Maar er staat nog nergens in de buitenlucht een groot kunstwerk van mij, terwijl ik me drie keer heb ingeschreven. Dat zou dus nog wel erg mooi zijn.”