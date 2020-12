Oud-Haarense wethouder Van den Dungen aan de bak in Gestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Eric van den Dungen (VVD) is door zijn partij voorgedragen als kandidaat wethouder in Sint-Michielsgestel. Hij neemt de portefeuille van Bart van de Hulsbeek over. Van de Hulsbeek wil meer tijd besteden aan zijn onderzoeksbedrijf. Van den Dungen heeft er zin in.

De VVD in Sint-Michielsgestel heeft een opvolger gevonden voor wethouder Bart van de Hulsbeek. Het is Eric van den Dungen, oud-wethouder in Haaren. Van den Dungen kan 17 december al worden geïnstalleerd.

Jaren ervaring

Met de komst van Eric van den Dungen krijgt Sint-Michielsgestel een ervaren wethouder. Hij was al tien jaar wethouder in Haaren en had daar gelijksoortige onderwerpen in zijn portefeuille. Alleen duurzaamheid is voor hem nieuw.

,,Ik heb enorm veel zin om mijn schouders eronder te zetten en samen met inwoners, ambtenaren en mijn collega’s in het college mooie dingen te gaan doen voor deze gemeente.”

Bekend terrein

Sint-Michielsgestel is voor Van den Dungen bekend terrein. Hij kent de gemeente uit de tijd dat hij wethouder was in Haaren. ,,Er zijn natuurlijk altijd onderwerpen waarover je overlegt met je buurgemeenten. En natuurlijk kijk je als bestuurder ook altijd wat er om je heen gebeurt. De wereld stopt natuurlijk niet bij de gemeentegrens. Ik ken Sint-Michielsgestel als een prachtige groene gemeente.”

Duurzaamheid nieuw

Hoewel Van Den Dungen al wel ervaring heeft met zonneparken in het buitengebied, krijgt hij voor het eerst in zijn loopbaan het onderwerp duurzaamheid in portefeuille. ,,Dat is een uitdaging die ik mooi vind. Voor mij zijn dit normaal gesproken de laatste jaren van mijn carrière in het openbaar bestuur, voor ik met pensioen ga.”

Installatie op 17 december

Burgemeester Han Looijen laat namens het college weten uit te kijken naar de samenwerking met Van den Dungen. ,,Het is fijn zo’n ervaren kandidaat te hebben voor de post van wethouder. Het is de bedoeling dat Eric van den Dungen in de raadsvergadering van 17 december al geïnstalleerd kan worden als wethouder. Ik heb begrepen dat Eric de komende weken gebruikt om zich alvast in te lezen in de belangrijkste dossiers, zodat hij een goede start kan maken als wethouder in Sint-Michielsgestel. We kijken uit naar een fijne samenwerking.”