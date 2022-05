Oud-raadslid Van der Aalsvoort nieuwe voorzitter cliëntenraad Laverhof

Van der Aalsvoort begon in 2010 in de raad van Schijndel namens DORP-ABS, in 2017 kwam hij namens Team Meierijstad in de in de raad van de nieuwe gemeente Meierijstad en sinds de breuk van ‘Team’ is hij fractieleider van Hier. Bij zijn afscheid, ruim een maand geleden, ontving hij een koninklijke onderscheiding. ,,Eind dit jaar ga ik met vervroegd pensioen en krijg ik meer vrije tijd. Het is fijn om vrijwilligerswerk te doen dat dichtbij mensen staat die meer ondersteuning kunnen gebruiken”, laat Van der Aalsvoort in een reactie weten.