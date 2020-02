Oud-wethouder Boxtel Dirk van Zuidam overleden: zijn sigarendoosje was zijn notitieblok

Zonnebomen in Meierij­stad: nuttig of ‘peperdure flauwekul’?

11 februari SINT-OEDENRODE - Het kan zo maar dat er later dit jaar energiebomen verschijnen op rotondes in Veghel, Schijndel of Sint-Oedenrode; futuristische ‘bomen’ die stroom opwekken met zon of wind.