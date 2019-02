Oud-wethouders Haaren kraken opvolgers over bestuurscrisis

Waalwijker Van den Dungen heeft tien jaar ervaring als wethouder in Haaren, in drie raadsperioden. Vierenhalf jaar werkte hij samen in een college met Jeannette Zwijnenburg en collega-wethouder Johan van den Brand. Van den Dungen: ,,Als Jeannette Zwijnenburg nog steeds dezelfde burgemeester was als voorheen dan snap ik niets van het conflict. Is er in het afgelopen driekwart iets verschrikkelijks gebeurd? Dat zou je denken als iemand zo grof afgeserveerd wordt en zelfs de toegang tot het gemeentehuis en haar e-mail wordt ontzegd. Bizar dat de wethouders niet zeggen wat Zwijnenburg voor ergs heeft gedaan. De raad en de gemeenschap hebben het recht om dat te weten. Als er al iets gebeurd is. Want alles wijst erop dat het gewoon om oude politieke rekeningen gaat en om karakters die niet bij elkaar passen.”