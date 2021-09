Oude banners van Paaspop keren terug als rugzak of riem

Lieke Poppelaars (33) is docent ruimtelijk vormgeven aan SintLucas, de vakschool voor creatief talent in Boxtel. En ze is een grote fan van Paaspop, het muziekfestival in Schijndel dat ze al ‘een keer of tien’ bezocht. De combinatie van Paaspop en SintLucas is daarmee snel verklaard.