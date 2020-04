Oude gemeentehuis Schijndel moet zeker 570.000 euro opbrengen, hotel is geen must

Het nieuwere deel van het oude gemeentehuis kwam in de tweede week van april via een Europese aanbesteding op de markt. De gemeente Meierijstad beoordeelt plannen voor 30 procent op de aangeboden prijs. En voor 70 procent op kwaliteit, zo valt op te maken uit een brief van het gemeentebestuur van Meierijstad aan de gemeenteraad.

‘Andere vorm van reuring is ook mogelijk’

‘Zij weten dat zij meer kans maken op gunning naarmate de kwaliteit van hun plan hoger is’, aldus het college van B en W. Meierijstad hoopt de selectieprocedure voor het oude gemeentehuis vóór augustus af te ronden.

Volledig scherm In het oude gemeentehuis van Schijndel is nu tijdelijk de bibliotheek gevestigd. Deze verhuist straks naar het oude raadhuis, dat ernaast staat. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius B en W benadrukken dat een hotel ‘een optie’ is. ,,Een andere vorm van reuring is ook mogelijk.” Hierbij valt te denken aan een Bed & Breakfast of een andere functie die publiek aantrekt. Eind vorig jaar werd door B en W nog gesproken over een hotel met 27 kamers aan de Marktzijde, maar toen al werd gezegd dat dit geen must is.

Bibliotheek naar raadhuis

Een kwart van de appartementen moet uit sociale woningbouw bestaan, zo is eerder al afgesproken met de raad. Eind vorig jaar werd uitgegaan van tien koopappartementen en vier sociale huurwoningen.

Het oudere gedeelte van het voormalige gemeentehuis, met onder meer de oude raadzaal, wordt al sinds enkele maanden verbouwd door de firma Hazenberg. In dit gebouw komen onder meer de nieuwe bibliotheek, de kunstcollectie en het servicepunt van de gemeente, ‘kleine’ horeca en een trouwzaal. De oplevering van dit gebouw staat gepland in oktober, waarna de inrichting van het gebouw begint.

‘Pocketpark’

De verbinding tussen het kantoorgedeelte en het oude raadhuis is ook al gesloopt. Achter het raadhuis komt een klein ‘pocketpark'. Het is de bedoeling dat dit vanaf oktober wordt aangelegd aan het Verlengde Kloosterpad.

Het oude gemeentehuis van Schijndel staat sinds 2017 leeg. In januari van dat jaar ging Schijndel op in de gemeente Meierijstad. Het gemeentehuis van Meierijstad staat in Veghel en het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.



Schijndel en Sint-Oedenrode hebben sindsdien wel servicecentra, waar inwoners terecht kunnen voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Het oude gemeentehuis van Schijndel is tijdelijk bewoond geweest door ‘beschermers’ van de beheersorganisatie Dé Vastgoedbeschermer.