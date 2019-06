Oude raadhuis Schijndel valt 1,3 miljoen euro duurder uit

De stijging met 1,3 miljoen euro komt volgens het college van B en W door ‘hogere beeldkwaliteit en omdat de economie in beweging is', zo staat in een persbericht van de gemeente Meierijstad. Wethouder Coby van der Pas (CDA) is later deze dinsdag pas bereikbaar om de forse prijsstijging nader toe te lichten. De hogere beeldkwaliteit heeft volgens B en W te maken met ‘het renoveren met respect voor de karakteristieke architectuur en door een klein park aan te leggen'.

Bibliotheek en kunstcollectie

De gemeenteraad van Meierijstad beslist donderdag 27 juni over het krediet. In het oude raadhuis komen als bekend onder meer de bibliotheek, een deel van de kunstcollectie van Meierijstad, het servicecentrum van de gemeente, een trouwzaal en horeca. Meierijstad gaat voor de ‘optimale variant op het gebied van duurzaamheid en beeldkwaliteit'. Zo staat bij duurzaamheid het ‘behalen van een energie A-label en een optimale CO2-reductie voorop’.

Volledig scherm Het oude gemeentehuis van Schijndel wordt nu beheerd door 'beschermers' van Dé Vastgoedbeschermer. © Robèrt van Lith/BD

Oude raadhuis uit 1961

Het ontwerp voor de renovatie en verbouwing van het oude raadhuis is van architect Maaike Westinga van Ten Bras Westinga uit Amersfoort. Het oude raadhuis is in 1961 opgeleverd. Ook dit raadhuis is van een architect uit Amersfoort: J.C. van Buijtenen. In 1990 werd het gemeentehuis van Schijndel uitgebreid met een grote aanbouw met hoofdzakelijk kantoren. Dit nieuwere gedeelte gaat heel waarschijnlijk tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw.

Een hotel?

Het college van B en W ziet hier graag woningen en een hotel aan de Marktzijde verrijzen.

Het oude gemeentehuis van Schijndel kwam in 2017 vrij toen de gemeente Meierijstad van start ging. Het gemeentehuis van Meierijstad kwam in Veghel, het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. Het gebouw wordt nu tijdelijk beheerd door Dé Vastgoedbeschermer, een anti-kraak-organisatie.

Meierijstad wil het nieuwere gedeelte van het oude gemeentehuis verkopen aan een marktpartij. Van de nieuw te bouwen woningen zou een kwart sociale huur moeten zijn. Meierijstad hoopt - mits de raad akkoord gaat - later dit jaar een aannemer te selecteren voor de verbouwing van het oude raadhuis. Oplevering wordt dan in het najaar van 2020 verwacht. De realisatie van het nieuwere gedeelte laat langer op zich wachten. De verkoopprocedure start volgens planning na de zomer.