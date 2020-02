Oude voetbalkantine wordt onderdak van Kledingbank

,,Wij hadden een bezichtiging samen met de wijkmakelaar en gebouwenbeheerder", vertelt Anbertien Donders van de Kledingbank, ,,En wat we zagen maakte ons enthousiast over de overstap." Alleen, de datum van de verhuizing is nog onbekend. Vooralsnog kunnen cliënten en klanten voor tweedehands kleding terecht in het vroegere schoolgebouw aan de Irenestraat. Niet bekend is wanneer de nieuwe eigenaar van het terrein aan de Irenestraat 2, Woonmeij, overgaat tot sloop en vervolgens bouw van nieuwe woningen.

Huiver

Dat de Kledingbank dient te vertrekken is al geruime tijd bekend. ,,We dachten al in 2018 weg te moeten. Daarover was steeds goed overleg met de gemeente", aldus Donders. Die bood een enkele optie, de kantine van het SCI-complex. ,,Daar hadden we enige huiver bij, want het was 'ja' of 'nee' voor ons", erkent de initiator van de Kledingbank.

Die aanvankelijke vrees betrof vooral de geschiktheid van de aangeboden ruimte en de afstand tot het dorp. Met de bezichtiging kwam voor twijfel enthousiasme in plaats. ,,Met wat aanpassingen in het gebouw kunnen wij al onze artikelen makkelijk onderbrengen", weet Donders nu.

Onderhoud uitvoeren

Een gemeentewoordvoerder meldt dat de gemeente waar nodig onderhoud zal uitvoeren. Met inbegrip voor alle partijen, dat ook de 'nieuwe' locatie een tijdelijke is. Het belangrijkste winstpunt is dat de vrijwilligers niet telkens de voorraden kleding hoeven te verplaatsen. In maart, april en mei heeft de bank haar zomeruitgifte aan uitkeringsgerechtigden voor ongeveer 250 tot 300 cliënten.