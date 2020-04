Ouderen aan huis gekluisterd: boodschappenbus moet soelaas bieden

BOXTEL - Een bekend, maar zorgwekkend fenomeen: een groeiende groep ouderen die afhankelijker wordt en meer en meer aan huis gebonden is, zeker in tijden van corona. De boodschappenbus zou hen moeten helpen voor een ritje naar de winkel, de dokter of dagbesteding.

Voor kwetsbare ouderen die meer en meer aan huis zijn gebonden zou een 'boodschappenplusbus' ook in Boxtel een welkome voorziening zijn. De coöperatie Ouderen in Regie maakt er werk van. Onder meer naar Gestels voorbeeld. Veel meer ouderen zitten aan huis gebonden. Door de vergrijzing, door het beleid mensen steeds langer thuis te laten wonen, door het tekort aan mantelzorgers.

Op diverse plaatsen zijn er initiatieven de groep, die vaak slecht ter been is, de helpende hand te bieden. In Sint-Michielsgestel rijdt sinds een half jaar een boodschappenplusbus. In Boxtel heeft de coöperatie Ouderen in Regie nu dezelfde plannen.

Een werkgroep is druk doende de zaak verder uit te werken. Waarbij het regelen van voldoende geld belangrijk is, maar ook het vinden van zo'n dertig vrijwilligers (chauffeurs, planners, begeleiders) een flinke opgave. De eerste donatie is overigens al binnen. Van de Rotary Club Boxtel-Oirschot. Het streven is dat de bus eind dit jaar rijdt. Bij de buren in Gestel is inmiddels informatie ingewonnen.

Daar rijdt de boodschappenplusbus sinds eind vorig jaar. ,,En de belangstelling er voor is groeiende", aldus Paul van den Brand van welzijnsinstelling Bint, die samen met het Nationaal Ouderenfonds het project heeft vlot getrokken. Op dit moment staat de bus overigens vanwege de coronacrisis stil.

Ouderen kunnen zich 's ochtends melden voor een ritje de volgende dag of nog later. ,,Om bijvoorbeeld naar de supermarkt te worden gebracht. Maar we doen meer. Ook afzetten bij de dokter, het ziekenhuis, familie of de dagbesteding is mogelijk. Soms gaan mensen ook graag gezamenlijk boodschappen doen. Wat weer mooi is, want dat helpt om ouderen uit hun isolement te halen.”

Gestel was toe aan de volgende stap, aldus Van den Brand. ,,We hadden plannen om tripjes naar bijvoorbeeld het Noordbrabants Museum of ook verder weg te organiseren. Maar daarmee wachten we nu vanwege de crisis maar even."