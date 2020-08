Ouderen hebben duidelijke boodschap voor Boxtelse politiek: meer aandacht voor senioren en voor elkaar

De ambitie is helder: in Boxtel moet iedereen een goede oude dag kunnen hebben. Maar daarvoor moet wel iets gebeuren en liefst met enige snelheid. Want over twintig jaar is een derde van alle Boxtelaren 65 jaar of ouder. De stichting ‘Samen ouder worden in Boxtel’ lanceerde bijna een jaar geleden een notitie met de aanzet om te komen tot brede, gemeentelijke plannen. Op het gebied van onder meer wonen en gezondheid.