Ouderen Helvoirt lunchen in natuurspeeltuin die gaat uitbreiden

Het merendeel van de eters was nog nooit in de Natuurspeeltuin geweest. Vorig najaar geopend met veel tromgeroffel en veel bekijks aan het Lijepad nabij het terrein van de milieustraat van de voormalige gemeente Helvoirt. Enkele ouderen dachten dat ze bij de Belevingstuin in de buurt van de Leyenhof moesten zijn. Blij verrast genoot het gezelschap van de lunch die werd verzorgd door de lokale onderneming Caatjes Cartering.

Voor het eerst in coronatijd

,,We hadden vorig jaar al gepland om in de open lucht te lunchen. Iedere maand is het mogelijk om samen, maar op eigen kosten in een eethuis te lunchen in Helvoirt. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. De eethuizen mnoesten dicht en ook nu zijn grote bijeenkomsten niet toegestaan. Het is voor ons pas de eerste keer dat we in coronatijd samen lunchen”, zo legt Lucie van de Pas van de Ouderenvereniging 55 + uit.