Ouderen roeren zich in lokale politiek

Ben een beetje lief voor elkaar. Dan komen we tot betere resultaten. Die boodschap geeft de stichting Samen ouder worden in Boxtel aan de plaatselijke politiek. Met de hoop op beter beleid voor ouderen in de toekomst.

De ambitie is helder: in Boxtel moet iedereen een goede oude dag kunnen hebben. Maar daarvoor moet er wel iets gebeuren en liefst met enige snelheid. Want over twintig jaar is een derde van alle Boxtelaren 65 jaar of ouder.

De stichting Samen ouder worden in Boxtel lanceerde bijna een jaar geleden een notitie met de aanzet om te komen tot brede, gemeentelijke plannen op het gebied van onder meer wonen en gezondheid. Momenteel is de stichting druk doende met het 'bewerken' van de politiek. Want daarvoor is nu het goede moment.

Esch bij Boxtel

Immers, eind dit jaar zijn er extra verkiezingen in Boxtel vanwege de toevoeging van Esch aan de gemeente en dan regeert die 18 november gekozen nieuwe gemeenteraad ruim vijf jaar. ,,Nieuw beleid en plannen worden dus voor lange tijd vastgesteld. Zaak om vanaf het begin, dus bij het samenstellen van de verkiezingsprogramma's, nadrukkelijk aandacht te vragen voor senioren", aldus de stichting.

Inmiddels heeft de stichting met alle partijen gesproken. ,,Waarbij wij ze ook nog eens op het hart hebben gedrukt dat ouderen straks bij de verkiezingen zo'n beetje de helft van alle 23 zetels hebben te verdelen." Samen ouder worden vond dan ook naar eigen zeggen een gewillig oor bij de politiek. ,,Die zegde toe onze thema's voor gemeentelijk ouderenbeleid in ieder geval grotendeels over te nemen." Dat zijn er vier: wonen, gezondheid, eenzaamheid en zorg thuis.

Kritisch kijken

,,Natuurlijk zullen wij kritisch kijken naar wat er uiteindelijk van terechtkomt in de partijprogramma's en zeker ook hoe dat zijn weerslag zal krijgen in de afspraken voor de komende jaren die het nieuwe college gaat maken", zegt de stichting. Die benadrukt dat het een goede zaak zou zijn als er een breed draagvlak komt voor ouderenbeleid. ,,Bij voorkeur partijoverschrijdend en met een positieve opstelling van de partijen tegenover elkaar. Want dat ontbreekt er nog weleens aan. Het kan echter wel helpen om te komen tot betere plannen voor Boxtel."

De stichting biedt daarvoor ook de eigen deskundigheid aan. ,,De gemeente zou veel meer gebruik moeten maken van de kwaliteiten van de vele vrijwilligers en professionele organisaties in Boxtel."