Ouderen uit Brabant maken in Schijndel kennis met ‘wandelhockey’

Deze mensen knapten op door een nieuwe hartklep en doen hun verhaal op het podium in Boxtel

16 september BOXTEL - Een bijzondere bijeenkomst maandagavond in zorgcentrum Elisabethsdael In Boxtel. In het kader van de Europese Hartklep Week vertelden ex-hartpatiënt Ben Arts, huisarts Peter van der Ven en cardioloog Janneke Wittekoek over hun ervaringen.