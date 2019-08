Ouders helpen hun mazzelbipsen graag met ‘spijkeren’

Vier gemeenten stappen af van omstreden thuishulp werkwijze: ‘schoon en leefbaar huis’

7:01 VUGHT - Wat is een schoon en leefbaar huis? Wordt dan alleen het aanrecht schoongemaakt of hoort die tien minuutjes extra voor de binnenkant van de magnetron er ook bij? De in 2015 ingevoerde werkwijze van de thuishulp leidde de afgelopen jaren tot fikse discussies. Rechtszaken zelfs. In Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught kunnen cliënten daarom vanaf 2020 weer gewoon rekenen op een vast aantal uren poetshulp. Tot grote vreugde van aanbieders van huishoudelijke hulp én ouderenorganisaties.