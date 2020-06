Ouders organiseren festival voor leerlingen groep acht van bs Fonkel in Den Dungen

Carpe Diem mag weer erotisch masseren, zonder restric­ties

16:11 OSS/BOXTEL - De erotische massagesalon Carpe Diem aan de Spoorlaan in Oss mag volgende week woensdag weer open. Zelfs zonder dat er verder beperkingen opgelegd worden. Eigenaresse Godelieve Willems is erg blij met het nieuws, maar ook een beetje voorzichtig. ,,Ik ga voor de zekerheid toch even bellen met de gemeente, want ik wil niet dat ik iets over het hoofd zie en alsnog in de problemen kom.”