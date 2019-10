Ouders Schijndel kunnen ‘op stap’ in jeugdkroegen

Meierij­stad neemt ook horeca Molen Hey over

1 oktober SCHIJNDEL - Meierijstad gaat ook de horecazaak in zwem- en sportcomplex De Molen Hey in Schijndel exploiteren. Zo is afgesproken met fitnessketen Basic-Fit, dat het fitnesscentrum in De Molen Hey per 1 september overnam van Fitland.