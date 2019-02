Oudste van Meierijstad is nu 105 jaar

Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad kwam haar maandagmiddag feliciteren met haar 105e verjaardag. Vorig jaar woonde de Zuster van Liefde nog in Annahof in Wijbosch, nu heeft ze het moederhuis in het Sint-Jozefklooster in Schijndel betrokken. Meierijstad had maandag nog een heuglijk feit te vieren. An van den Berg-Elkink uit Veghel vierde haar 100e verjaardag. De burgemeester zou ook bij haar op bezoek gaan, maar dat ging ‘wegens omstandigheden niet door', zo meldde de gemeente maandagochtend. De eeuwling was gevallen, maar maakt het naar omstandigheden redelijk, zo liet haar dochter desgevraagd weten.