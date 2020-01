Outlet Tuincentrum Den Dungen na gevonden drugslab een jaar op slot

Aangepast toilet in het donker, daar moet Paaspop wat aan doen

18 januari SCHIJNDEL - Riens van Raaij ontdekte dat muziekfestival Paaspop in zijn woonplaats Schijndel nog heel wat te verbeteren heeft voor mensen met een beperking. ,,Het aangepast toilet was ergens in het donker achter de EHBO-post.” Hier gaat de nieuwe voorzitter van Toegankelijk Meierijstad wat aan doen. ,,Toegankelijkheid is nog te vaak de sluitpost.”