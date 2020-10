Over seniorenbeleid is Boxtelse politiek eensgezind: ‘Prioriteit geven’

BOXTEL - Met de senioren in Boxtel komt het goed. In ieder geval krijgt nieuw, toekomstgericht beleid een prominente plek op de agenda van het nieuwe gemeentebestuur. Dat maakte het debat van KBO Boxtel gisteravond helder.

Eensgezindheid is doorgaans niet het meest voorkomende resultaat van discussies in de Boxtelse politiek. Gisteravond tijdens het verkiezingsdebat van ouderenorganisatie KBO in gemeenschapshuis De Walnoot was dat echter in ieder geval even anders.

Alle acht lijsttrekkers trokken meteen de groene ‘ja-kaart’ toen debatleider Betsie van der Sloot de stelling ‘ouderenbeleid moet meer prioriteit krijgen’ voorlegde.

Het was geen verrassend resultaat want in hun vijf minuten spreektijd hadden de aanvoerders van de kandidatenlijsten eerder zonder uitzondering het grote belang van een deugdelijk ouderenbeleid bewierookt.

Door corona is alles anders

Voor een met dertig mensen gevulde zaal. Want waar verkiezingsdebatten in Boxtel zich doorgaans voor volle arena’s afspelen, was het dit keer vanwege de coronamaatregelen anders. ,,Het is dat ik moest komen, anders had ik deze avond over geslagen”, begon Van der Sloot de avond verwijzend naar het almaar oplopend aantal coronabestemmingen.

Het debat, aan de vooravond van de extra gemeenteraadsverkiezingen van 18 november met als thema seniorenbeleid, ging desondanks door. Tot daadwerkelijk debat kwam het evenwel amper. Terwijl er zich de afgelopen weken in de plaatselijke politiek toch een felle discussie afspeelde juist over het ouderenbeleid en met name hoe daarmee in de toekomst om te gaan.

Er wordt dit jaar niet meer over gesproken

Wethouder Maruska Lestrade en de werkgroep ‘Samen ouder worden in Boxtel’ stonden lijnrecht tegenover elkaar. Met als gevolg dat er dit jaar niet meer wordt gesproken over de visie van de werkgroep. Daarin staan voorstellen om problemen op gebied van onder meer zorg en wonen, veroorzaakt door de verdere vergrijzing, aan te pakken.

Volledig scherm Mirjam Bemelmans (PvdA/GL) aan het woord tijdens het verkiezingsdebat van de KBO in Boxtel. © Ton Rooms

De ruzie die de afgelopen weken de politiek bezighield, kwam amper aan de orde in het debat. Alleen Rob Kuppens (VVD) noemde het beschamend hoe het college, en met name wethouder Lestrade, met de belangen van de senioren is omgegaan. De andere lijsttrekkers gingen daaraan voorbij, maar omarmden zo wat allemaal de visie van

‘Samen ouder worden in Boxtel’ die het huidige college dus niet meer gaat vaststellen. ,,Die moet de onderlegger worden van het nieuwe beleid voor senioren in Boxtel. En straks dus een grote rol spelen als er na de verkiezingen gaat worden gesproken over de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders”, was daarbij de mening van de lijsttrekkers.