Overbuurman tekent bezwaar aan tegen te hoge sokkel Brasserie Thuys: ‘Waar gaat het eigenlijk over?’

SINT-MICHIELSGESTEL - De sokkel bij de Gestelse Toren, het terrasdeel van Brasserie Thuys - op gemeenteterrein - is twee tot vier centimeter te hoog. Overbuurman Hein Berkelmans tekende daartegen bezwaar aan, zag dat echter afgewezen. In een hoorzitting boog de bezwaarschriftencommissie zich over de zaak.

Verwarring

Voor een verhoging tot één meter is geen omgevingsvergunning nodig. Nu sprake is van overschrijding dienden de eigenaren van Thuys recent alsnog een aanvraag in voor de vergunning. Dit verse initiatief tot legalisering van een te hoge sokkel leidde bij aanvang tot verwarring. Toch kwamen de argumenten van beide partijen volop aan de orde. De grieven liggen voor bezwaarmaker Berkelmans klaarblijkelijk dieper dan de luttele centimeters van de te hoge sokkel.

De dupe van wanbeleid

Thieu van Berkel, mede-eigenaar van Thuys, vroeg Berkelmans nadrukkelijk om helderheid: ,,Waar gaat het eigenlijk over? Is het een kwestie van gunnen? Uw bezwaren houden ons van ons werk.” Met als reactie van de bezwaarmaker : ,,Het gaat mij niet over Thuys of de heren Van Berkel en Schellekens (eigenaren-red.). Het geschil is met de gemeente. Zij moet beter haar procedures volgen. Ik ben de dupe van wanbeleid. Ik verwacht correctheid van de gemeente”, aldus Berkelmans.