BOXTEL - Het overleg tussen buurtbewoners en gemeente Boxtel over het bouwplan voor 28 appartementen in de wijk Oost zit in een impasse. Met daardoor langdurige procedures in het verschiet.

Woonstichting Joost heeft bij de gemeente Boxtel een plan op tafel gelegd voor realiseren van 28 appartementen in vier bouwlagen op het terrein van basisschool De Beemden aan de Albinonistraat in de wijk Oost. De buurt is daar faliekant tegen, gaat alleen akkoord met maximaal twee hoog. Joost stelt dat verlagen niet aan de orde kan zijn omdat het plan dan financieel niet haalbaar is.

‘Tot het gaatje’

,,Als dat zo blijft dan vechten wij door tot het gaatje”, kondigt André Geerts namens tientallen omwonenden aan. ,,Wij zijn niet tegen bouwen, maar op deze plek vier hoog betekent het einde van onze privacy. Twee hoog prima. Zoals de woonstichting op de Kleine Aarde wel kan realiseren. Daar wel en hier niet? Dat gaat er bij ons niet in.”

Geerts zegt ‘uiteraard’ bereid te zijn tot een gesprek. ,,Op voorwaarde dat twee hoog bespreekbaar is.” Een afspraak was onlangs op handen. Naar aanleiding van het feit dat Nicole Eltink, medestrijder van Geerts, onlangs de gemeenteraad over de kwestie toesprak, nam wethouder Wim van der Zanden contact met haar op. ,,Ik wil in een persoonlijk gesprek horen wat er speelt”, zegt Van der Zanden, sinds februari wethouder en nieuwe ‘eigenaar’ van het plan.

Op het laatste moment

Door de afspraak die was gemaakt met Eltink en Geerts ging echter op het laatste moment een streep. ,,Ik begreep hier in huis dat er nog een andere kwestie speelt tussen Geerts aan de ene kant en woonstichting en gemeente aan de andere. Daarvoor is een bemiddelaar aan de slag, dus leek het mij niet gepast die procedure te doorkruisen”, meldt de wethouder. ,,Zodra dit uit de wereld is, komt het gesprek er uiteraard.” Of dan twee hoog bespreekbaar is? ,,Laat ons eerst maar eens aan tafel zien te komen”, aldus Van der Zanden.

Geerts daarover: ,,Er spelen meer dingen. Ik heb via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur het koopcontract voor het terrein opgevraagd en er loopt ook een zaak over een privacykwestie. Er is slordig met mijn gegevens omgesprongen, in ieder geval in strijd met de privacywet.”

Over de stand van zaken met betrekking tot het bouwplan, waarover al sinds 2017 wordt gesproken, laat een ambtelijk woordvoerder weten dat het in ontwikkeling is en dat partijen in overleg zijn om tot een goed plan te komen. ,,In ieder geval niet met ons, want op dit moment staat er over het bouwplan geen enkele afspraak”, zegt Geerts daarop.