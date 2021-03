Overname Beekvlietboerderij stapje dichterbij: ‘Een locatie met historie’

Het realiseren van een IDEC in de boerderij is slechts mogelijk bij overname van het gebouw. In de daarvoor nieuw op te richten Stichting Beekvlietboerderij waarin ook de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren participeert zijn meerdere partijen in gesprek. Gymnasium Beekvliet is meer dan belangstellend om er educatieve en culturele doelstellingen te helpen realiseren, met de intentie er actief in deel te nemen.