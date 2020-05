Overste Agnes ziet ene na andere zuster bezwijken aan virus

Forse schade na brand in bedrijfs­ver­za­mel­ge­bouw in Schijndel ‘Je houdt je hart vast; hoopt dat het vuur niet overslaat’

19 mei SCHIJNDEL - ,, Ik stond maandag op het punt om naar huis te gaan; was nog in het gebouw. Werd gewaarschuwd dat er brand was. Je houdt je hart vast als je eenmaal buiten staat en de brandweer arriveert. Zo van, als het vuur maar niet overslaat naar jouw gedeelte.”