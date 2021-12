Overtollige kilo’s blijven, ondanks ’gezonde’ acties in Meierijstad

Sterker nog, het aantal volwassenen in Meierijstad met overgewicht nam de afgelopen jaren alleen maar toe. Was dat in 2016 nog 47 procent, in 2020 was dat 49 procent. Hiervan heeft 14 procent extreem overgewicht (obesitas). Het aantal ouderen (65+) met overgewicht bleef in die jaren gelijk: 61 procent, waarvan 16 procent obesitas. Bij jongeren (12-18 jaar) bleef het nagenoeg gelijk: 11 procent, waarvan 2 procent obesitas.