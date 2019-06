Pa en ma Musters: een diepe buiging voor jullie

Ik dacht dat wíj voor de pittige route gekozen hadden met drie kinderen in vier jaar. Nou, vier kinderen in drie jaar is de overtreffende trap. Er was een tijd dat pa en ma Musters uit Den Dungen veertig luiers per dag verschoonden. Potjes Olvarit per pallet insloegen en hun opklapbed permanent in het zwembad lieten staan.



Waar ik al een hartverzakking krijg van twéé pubers die met hun telefoon en allesbehalve met hun geschiedenisboek vergroeid zijn, moesten zij er vier tegelijk vastbinden op hun bureaustoel. Er waren avonden dat ze 80 boeken kaftten, hun kinderen nummertjes lieten trekken voor overhoringen en na de vierde keer de stelling van Pythagoras uitleggen op de bank in coma vielen. En dan heb ik het nog niet over de stress en geldzorgen die horen bij vier vervolgopleidingen op hetzelfde moment, vier zuipvakanties, vier studentenkamers, vier keer rijlessen en vier autootjes voor de deur, waardoor zijzelf inclusief de rest van de straat hun auto niet meer kwijt kunnen. Leuk man, vier kinderen die simultaan de grotemensenwereld in stappen.