Paar dikke bomen wijken voor veiligheid voetballers Zegenwerp

ODC en Avanti ’31 winnaars van Meierijcup

9:46 SINT-MICHIELSGESTEL - De derde editie van het zaalvoetbaltoernooi om de Meierijcup is gewonnen door ODC. De Boxtelaren wonnen de spannende eindstrijd in Sporthal Theereheide met 2-1 van Best Vooruit.