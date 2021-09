Paarden in Schijndel doen stapje opzij voor BZB, Rowwen Hèze, dj's en ABBA Fever

Daar waar het allemaal begon voor muziekfestival Paaspop, staan in november vier festivals op stapel: manege De Molenheide aan de Heikampen in Schijndel. Nu de coronaregels versoepeld zijn, kan er eindelijk weer flink gefeest worden in de manege. De organisaties van de festivals is in handen van The Event Warehouse, de organisatie die ook verantwoordelijk is voor grote festivals als Paaspop. Het gaat in november in de ‘festivalmanege’ om de Foute Party van Q-Music, Alle Remmen Los Inschuur (2x) en Legends Live XXL.