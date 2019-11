Paarden maken in Schijndel plaats voor René Froger, Rowwen Hèze en Mental Theo

Wieken staan stil in Schijndel, maar molen kan open

2 november SCHIJNDEL - Korenmolen De Pegstukken in Schijndel blijft op zaterdagochtenden ‘gewoon’ open. Maar de wieken moeten voorlopig stil blijven staan. Bij het 175-jarig bestaan van De Pegstukken in september 2020 moet de molen weer in volle glorie draaien.