Paaspop in september, is dat wel haalbaar?

SCHIJNDEL - Ruim 25.000 bezoekers per dag op het festivalterrein van Paaspop in Schijndel, is dat wel haalbare kaart in september? ,,Ik hoop het echt van harte. Voor Paaspop en álle festivalbezoekers.” Vijf vragen over de kansen voor Paaspop in 2021.