Paaspop is vrijwel uitverkocht

Nog even een blik op voormalige werkplek Bernhoven

11:30 VEGHEL - Veertig jaar werkte hij in het ziekenhuis in Veghel. Nu vandaag de eerste happen uit het gebouw worden genomen in opdracht van duurzaam sloopbedrijf New Horizon, wil oud-neuroloog Ger Wolters nog even een blik werpen op zijn voormalige werkkamer.