Paaspop kondigt eerste line-up van 92 namen aan voor unieke september-editie

Gestel biedt hulp aan gedupeer­den toeslagen­af­fai­re

10 februari SINT-MICHIELSGESTEL - Via een zorgvuldige weg, om de privacy van mensen niet aan te tasten, is Sint-Michielsgestel via de belastingsdienst in bezit gekomen van adressen van gedupeerden van de landelijke toeslagenaffaire bij de belastingsdienst. Er gaat om tien huishoudens in Sint-Michielsgestel.