Paaspop krijgt uitstel voor verwijderen van illegale grasroosters

VIJF JAAR MEIERIJSTAD Meierij­stad bokste in vijf jaar al heel wat voor elkaar

SINT-OEDENRODE - Schijndel kreeg een podiumzaal, Sint-Oedenrode een nieuw zwembad en Veghel een modern theater en een zwembad is op komst. Meierijstad bereikte behoorlijk veel in de eerste vijf jaar, maar er is ook nog genoeg te wensen.

5 januari