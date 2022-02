Paaspop lanceert 50 nieuwe namen, zoals Anouk, Guus Meeuwis en Franz Ferdinand

Welvaarts laat zeven stallen slopen: woningbouw gloort op die plek

BOXTEL - De stalen spanten staan nog overeind. Maar weldra zullen ook die tegen de vlakte gaan. Bij de familie Welvaarts in Boxtel is na jaren van plannen maken en gesprekken voeren nu eindelijk de kogel door de kerk. Zeven stallen met 7800 vierkante meter ruimte verdwijnen. De lege plek is in beeld voor woningbouw.

7 februari