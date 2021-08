Paaspop likt wonden: ’Het blijft heel pijnlijk’

Slecht seizoen voor buitenba­den: ‘Met alleen baantjes­trek­kers redden we het niet’

14 augustus SINT-MICHIELSGESTEL/BOXTEL - Het is hartje zomer en toch is het rustig bij buitenzwembad Zegenwerp in Sint-Michielsgestel en recreatieplas De Langspier in Boxtel. De ligweides zijn nagenoeg leeg. En het water zelf trouwens ook. Is dit zwemseizoen nog te redden?