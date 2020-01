Paaspop maakt nieuwe namen bekend met onder andere Lee Towers, Def Rhymz en Kraantje Pappie

Ook Rolf Sánchez, bekend van tv-programma De Beste Zangers, komt samen met Latín Society Orchestra optreden in Schijndel. Eerder werden al onder andere André Hazes, Anouk, Paul Elstak, Fresku, Chef'Special, Kensington, Maan, DI-RECT en Sean Paul vastgelegd door de organisatie. De komende maanden maakt de organisatie nog meer acts bekend.

Paaspop Matchmaker

2020 wordt daarnaast het laatste jaar waarin het festival zelf voor cupido gaat spelen met de Paaspop Matchmaker. Festivalbezoekers kunnen aangeven wat ze zoeken in een date en welke artiesten ze op Paaspop willen zien om vervolgens gekoppeld te worden.

Dit jaar stuurt het festival een ‘match made in heaven’ op blind date in het Paaspop Matchmaker Restaurant. ,,Na tientallen dates, relaties en zelfs een heuse verloving is het nu echt de aller-aller-allerlaatste keer”, stelt de organisatie.