Paaspop moet grasroosters verwijderen van campingterrein

Voorrang voor eigen inwoners bij toewijzen woning? Toch maar niet in Meierij­stad

27 maart SINT-OEDENRODE - Krijgen inwoners van dorpen als Boerdonk, Olland en Wijbosch straks voorrang als er woningen beschikbaar komen in hun dorp? Die kans is zo'n beetje nihil, want Lokaal Meierijstad hoeft met dit voorstel niet te rekenen op steun in de gemeenteraad.