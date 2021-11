Paaspop verwijdert grasroosters, maar hoopt op uitstel tot na Pasen

Chris Seijkens is de eerste om het toe te geven: ,,We hebben verzuimd om een vergunning aan te vragen om de grasroosters op het campingterrein te leggen. En echt niet bewust. We gingen er oprecht van uit dat het niet nodig was”, zegt de mededirecteur van Paaspop. Het gemeentebestuur van Meierijstad legde de Schijndelse festivalorganisatie een dwangsom op. De grasroosters (4000 vierkante meter) moeten weg, anders dreigt de gemeente met een dwangsom van 11.000 euro per week.