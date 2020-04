Paaspop vraagt meer tijd voor oplossing tickets

Ouderen aan huis gekluis­terd: boodschap­pen­bus moet soelaas bieden

7 april BOXTEL - Een bekend, maar zorgwekkend fenomeen: een groeiende groep ouderen die afhankelijker wordt en meer en meer aan huis gebonden is, zeker in tijden van corona. De boodschappenbus zou hen moeten helpen voor een ritje naar de winkel, de dokter of dagbesteding.