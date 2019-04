Paaspop: wakker worden met duik in zwembad

Wat is er mooier dan wakker worden met een duik in het zwembad op de camping van Paaspop? Dat dacht de organisatie van Paaspop kennelijk ook, want dit jaar kan er gezwommen worden op de camping. Met zo'n 10.000 bezoekers is Paradise City al sinds eerder deze week volledig uitverkocht. Het is voor het eerst in de historie van Paaspop dat de camping al in de voorverkoop uitverkocht is. ,,Het weer zit erg mee, maar dit jaar staat de camping ook als een huis", vindt Tom Box, organisator van Paradise City.