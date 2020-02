Paaspop zoekt kinderkoor voor Pink Floyd-act

Het gaat om een kinderkoor dat de Pink Floyd-tribute band The Pink Floyd Project wil versterken tijdens het muziekfestival in Schijndel. Deze 12-koppige band geeft een show van anderhalf uur op Paaspop 2020. Hierbij is ook een van de originele achtergrondzangeressen van de Engelse rockband Pink Floyd aanwezig: Durga McBroom uit de Verenigde Staten. The Pink Floyd Project speelt een theatershow rond het album The Wall, dat in 1979 werd uitgebracht.

Na de val van de Berlijnse muur voerde Roger Waters het stuk op de Potsdamer Platz in Berlijn in juli 1990 op, voor de ogen van bijna een half miljoen mensen en miljoenen televisiekijkers.

Kinderkoren kunnen voor maandag 9 maart een video met hun beste optreden insturen naar Paaspop: info@paasop.nl Een koor moet uit 5 tot 20 personen bestaan en ieder koorlid moet tussen de 4 en 18 jaar oud zijn. Het gekozen kinderkoor krijgt op maandag 16 maart bericht. Op zaterdag 11 april volgt dus het optreden in een van de tenten van Paaspop in Schijndel.