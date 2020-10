Paaspops oplossing tegen modderige camping blijkt illegaal en moet van de gemeente weer worden weggehaald

Jubileum­jaar harmonie Schijndel gaat in stilte voorbij, sinds de oorlog werd niet zo weinig opgetreden

19 oktober SCHIJNDEL - Het had een prachtig jubileumjaar moeten worden voor de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Schijndel met bijzondere concerten en activiteiten. Maar door het coronavirus is de harmonie genoodzaakt dit 165ste jubileumjaar in stilte voorbij te laten gaan.