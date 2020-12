Pakketbezorger rijdt met beschadigde band 102 km/u in 60 km-zone

Peter Aerts versus Rico Verhoeven: het afscheid dat geen afscheid was

20 december We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. En deze week is het precies zeven jaar geleden dat Tokio nog één keer op zijn grondvesten schudde voor Peter ‘the Dutch Lumberjack’ Aerts, die de macht ‘overdroeg’ aan zijn gedroomde opvolger Rico Verhoeven. Over een afscheid dat geen afscheid was. ,,Ik wist helemaal van niks.”