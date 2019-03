Paleontoloog Oertijdmuseum Boxtel: ‘Fossiel gaat naar de hoogste bieder, net als bij kunst’

1 Ander Festival Schijndel wordt gratis

11 maart SCHIJNDEL - Het 1 Ander Festival in Schijndel is dit jaar gratis en als het aan de organisatie ligt blijft dat zo. Dat heeft de organisatie van het festival maandag bekendgemaakt. Het festival wordt in het weekend van 15 en 16 juni gehouden in het Kloosterpark. De afgelopen 25 jaar werd wel een entreeprijs voor het 1 Ander Festival gevraagd, maar de organiserende Stichting zegt tegen de trend van steeds hogere toegangsprijzen in te willen gaan.