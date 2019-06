Pand Sint-Michielsgestel in de verkoop na jarenlange strijd met gemeente en provincie

Update Grote brand in loods met landbouw­voer­tui­gen in Den Dungen

23 juni DEN DUNGEN - In een loods aan de Grote Molenstraat in Den Dungen is zondagavond rond 19.15 uur brand uitgebroken. Er was sprake van flinke rookontwikkeling. Rond 20.00 uur kwam het sein brand meester.