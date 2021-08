Paralympische Zomerspelen Tokio stimuleert mindervaliden enorm om zelf te gaan sporten

SCHIJNDEL - De Paralympische Zomerspelen in Tokio zijn begonnen. Zwemmen, wielrennen, tafeltennis en rolstoelbasketbal staan onder meer de komende dagen in Japan op het programma. Voor veel mindervaliden in de regio die voor de beeldbuis kruipen is dat een enorme stimulans om ook zelf te sporten. De Paragames in Schijndel gaan dat komend jaar weer volop activeren.

De namen zijn wellicht wat minder bekend dan die van sporters in de valide wereld. Maar de komende dagen staan tal van bijzondere sporters in de schijnwerpers in Tokio, waar de Paralympische Zomerspelen worden gehouden. Frederique van Hoof gaat tafeltennissen, Caroline Groot wielrennen, net als Alyda Norbuis. En Marc Evers komt uit voor de 100 meter vlinderslag in het zwembad in Tokio. Ze vormen een deel van de Nederlandse boegbeelden die met een handicap op het allerhoogste niveau sporten.

Quote Kijken naar mindervali­de sporters heeft zeker effect. Kijk maar hoe populair damesvoet­bal is door de Oranje Leeuwinnen Leo van Boxel, Paragames Schijndel

Volgens Leo van Boxel, die in Schijndel al ruim vijftien jaar betrokken is bij het organiseren van de Paragames Schijndel, is het voor mindervaliden een enorme stimulans om te kijken naar mindervalide sporters op zo'n hoog niveau. ,,Je wilt niet weten wat dat voor een effect heeft. Denk maar aan het reguliere damesvoetbal. Sinds de successen van de Oranje Leeuwinnen, zit het damesvoetbal enorm in de lift. Zo werkt het ook voor mindervaliden die hun lotgenoten op zo'n hoog niveau zien op tv. Dat heeft dus wel degelijk effect.”

Kennis laten maken met takken van sport

Van Boxel meldt dat de Paragames Schijndel de laatste twee jaar door corona niet door konden gaan. ,,Maar we gaan er nu vanuit dat we in mei 2022 dat toch weer kunnen houden. Zo kunnen we mindervaliden kennis laten maken met allerlei sporten. Zo kunnen ze ontdekken waar ze plezier in hebben en wat hun mogelijkheden zijn. Bewegen is voor hen gezond en door te sporten doen ze mee.”

Vervoer en begeleiders

Toch is het nog een heel gedoe om voor mindervaliden het sporten goed op poten te zetten, weet ook Van Boxel. ,,Je kan dan wel enthousiaste sporters hebben die bij een club aan de slag willen, maar dan begint het feitelijk pas. Op veel plekken ontbreken voldoende vrijwilligers en/of begeleiders die hen bij het sporten kunnen helpen. En vaak is ook vervoer van en naar het sporten een probleem. Daar is dus nog wel een wereld te winnen.”

Kijken op tv

Rolstoeltennisser Maikel Scheffers en para-atlete Kimberly Alkemade uit Den Bosch doen ook mee. Kimberly won bij het laatste wereldkampioenschap voor para-atleten in Dubai nog zilver en brons op de 200 en 100 meter in haar klasse. Ze traint bij atletiekvereniging Prins Hendrik in Vught. Para-atlete Lauren Sluiter uit Vught doet zelf aan kogelstoten en discuswerpen. Het 19-jarige talent van Prins Hendrik zat dinsdagmiddag voor het televisiescherm bij de openingsceremonie in het Olympisch Stadion in Tokio.

Heel vroeg

,,Ik kijk of ik Kimberly en bijvoorbeeld werpster Lara Baars zie. Met Lara heb ik zelf nog in de ring gestaan. Altijd leuk om mensen te zien die je kent. Kimberly is een echte doorzetter. Zeker weten dat ze er 100 procent voor gaat. Ik probeer de Paralympics de komende tijd zo goed mogelijk te volgen. Jammer dat de meeste wedstrijden in Japan voor ons heel vroeg in de ochtend beginnen. Of ik in 2024 in Parijs met de Paralympische Spelen mee ga doen? Die kans is klein. Het Nederlandse en het hoogste niveau in de wereld liggen in mijn categorie nog heel ver uit elkaar.”

Vanzelfsprekend

Sluiter werpt en gooit al een jaar of vier bij atletiekvereniging Prins Hendrik in Vught. Dat ze doet ze sinds kort in een groep met reguliere atleten. ,,Ik merk dat ik het nu veel gezelliger vind om te trainen”, zegt ze. ,,Het is leuk dat ik nu meer wordt uitgedaagd. Dat ik de kans krijg om dingen te doen waarvan ik van tevoren dacht dat ik ze nooit zou kunnen. Ik heb mezelf sterker zien worden afgelopen jaar. Het is bij ons in Vught heel vanzelfsprekend dat we samen sporten. Iedereen doet gewoon z’n eigen ding.”

Looprekje

Oud-voorzitter Rob Janssen van Prins Hendrik in Vught houdt zich bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie onder meer bezig met de para-atletiek en de versterking van sportverenigingen. ,,Ik durf wel te zeggen dat de acceptatie van beperkte en niet-beperkte atleten in Vught volmaakt is. Er kijkt bij ons niemand raar op als er iemand achter een looprekje de baan op komt. In Vught hebben we onder meer groepen voor mensen met obesitas en COPD. Dat is een long-aandoening. We noemen die groepen ‘Van sjokken naar joggen’. Er zijn groepen bijgekomen van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Running Blind dat zijn mensen met een visuele beperking. We hebben frame-runners en para-atleten.”

Janssen verder: ,,Of Kimberly medaillekansen heeft? Zou goed kunnen. Kimberly heeft in 2019 bij het WK para-atletiek medailles gewonnen op haar afstanden. We proberen haar volgende week zo goed mogelijk via de livestream te volgen. We zullen het als Prins Hendrik ook melden op Social Media. Hopelijk komt ze terug met één of misschien wel twee medailles. We gaan het zien.”