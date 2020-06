Paraplu voor fruit helpt tegen slapeloze nachten

Wie nu langs de asperge- en fruitvelden van Maarten van Hoof aan de Schootsedijk in Olland rijdt, ziet duizenden meters aan witte folie. Die folie beschermt zijn zacht fruit tegen regen, hagel of brandende zon. Als het aan hem ligt, maakt die folie over niet al te lange tijd plaats voor stellages met zonnepanelen.



Sterker nog, de eerste 1300 vierkante meter werd begin deze maand al aangelegd. ,,Als dit een succes is, gaan we het zoetjesaan uitbreiden op de ruim tien hectare die we hebben. Nu hebben we 500 panelen, dan praat je wel over 40.000 panelen.”