Park Lounge Live in Schijndel gaat op herhaling: ‘We gaan ervan uit dat het dan weer mag’

De eerste 1500 tickets - 500 per avond - waren al meteen uitverkocht. ,,Vorig jaar mochten we 750 bezoekers per dag binnen laten, nu moeten we nog even afwachten wat het maximum aantal bezoekers is. Vandaar dat we nog niet alles meteen verkopen, we willen niemand teleurstellen", zegt De Groot van jongerencafé De Sok. ,,Zodra we weten hoeveel mensen naar het festival mogen, gaan de overige kaarten in de verkoop.”